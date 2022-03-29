США объявили о готовности стать гарантом безопасности Украины

Вашингтон готов, если потребуется, принять участие в реализации договоренностей Москвы и Киева по безопасности Украины, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Марокко Насером Бурита.



Он добавил, что не видит позитивных сдвигов в переговорах России с Украиной, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев.



«Украинским партнерам решать, есть ли какие-то изменения или прогресс... в случае, если в Украине пришли к выводу, что они (позитивные сдвиги) есть, то это хорошо)», — сказал Блинкен.

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