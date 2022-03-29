«Зайти и забрать Киев» у «врагов ислама». Кадыров хочет захватить столицу

Ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров выступил против завершения войны в Украине и призвал власти РФ захватить Киев. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство «РИА Новости».



«Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок», — сказал Кадыров, выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном.



По его словам, кадыровцы «готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности», чтобы «защитить украинский народ от врагов ислама».



Ранее Москва заявила о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях.

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