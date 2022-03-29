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ООН подтвердила гибель почти 1200 гражданских вследствие войны РФ против Украины

29 марта 2022, 20:28

ООН подтвердила гибель почти 1200 гражданских вследствие войны РФ против Украины

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, составили 3039 гражданских, в том числе 1179 погибших. Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека, передает «Интерфакс—Украина».

«УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения», — отмечается в документе.

Согласно ему это относится, например, к Мариуполю и Волновахе (Донецкая обл.), Изюму (Харьковская обл.), Попасной (Луганская обл.), Тростянцу (Сумская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

«Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибло 236 мужчин, 172 женщины, 34 мальчика и 15 девочек, тогда как пол 55 детей и 667 взрослых пока не удалось установить.

Среди 1860 раненых 34 девочки и 26 мальчиков, а также 74 ребенка, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению с предыдущим днем, согласно данным ООН, погиб один ребенок и еще один был ранен.

УВКПЧ ООН указывает, что в Донецкой и Луганской областях на полночь 29 марта было зафиксировано 326 (317) погибших и 716 (700) раненых на территории, контролируемой правительством, и 62 (60) погибших и 233 (228) раненых на территории, контролируемой самопровозглашенными «республиками».

В других регионах Украины под контролем правительства (в Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 791 (774) погибшего и 911 (896) раненых.

В сводке также говорится, что, согласно данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 8:00 29 марта погибло 144 (143) ребенка и ранено 220 (216).

Рост показателей в указанной сводке по сравнению с цифрами в предыдущей сводке не следует относить только на новые случаи, имевшие место 28 марта, так как в течение дня УВКПЧ ООН также верифицировало некоторое количество случаев, имевших место в предыдущие дни, уточняется в документе.

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