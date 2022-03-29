Защитники Мариуполя ранили предполагаемого организатора убийства Немцова

Предполагаемый организатор убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, экс-офицер чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев был ранен в ходе боев в Мариуполе. Об этом сообщил ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров.



«Недавно я опубликовал видео, в котором наше подразделение под руководством Руслана Геремеева отбило здание администрации Мариуполя и водрузило на него флаг Чеченской Республики. К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь», — написал он в Телеграм.



По его словам, Геремеев идет на поправку и вскоре вернется в ряды российских оккупантов.



Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров называл Геремеева организатором убийства политика. При этом следствие не допрашивало Геремеева. Следственный комитет объявил в розыск как подозреваемого в организации убийства только его личного водителя Руслана Мухудинова.