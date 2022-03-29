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Сегодня из Мариуполя и городов Запорожской области смогли выехать 1665 человек по гумкоридорам

29 марта 2022, 22:29

Сегодня из Мариуполя и городов Запорожской области смогли выехать 1665 человек по гумкоридорам

По согласованным сегодня гуманитарным коридорам смогли выехать 1665 человек. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Она уточнила, что из этого числа выехали 936 человек — из Мариуполя. Еще 729 человек — жители населенных пунктов Запорожской области — Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляй Поле, Васильевка.

В Васильевке сегодня российские войска весь день блокируют автобусы и гуманитарный груз, которые были направлены в Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Также заблокированы колонны автомобилей с людьми, которые двигались в Запорожье из Токмака и Энергодара.

Украинская сторона призывает оккупантов разблокировать гуманитарный коридор в Васильевке в направлении Бердянска. «Завтра мы направим все свои усилия на работу трех гуманитарных коридоров, которые были согласованы сегодня: Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Энергодар», — добавила она.

Также вице-премьер сообщила, что сегодня в Стамбуле украинская делегация передала российской стороне требование «об обязательности и незамедлительности открытия гуманитарных коридоров к большим городам Украины». Верещук пояснила, что речь о Мариуполе, Харькове, Чернигове и городах Киевской области, к которым трудно добраться.

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