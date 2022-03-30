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«ДНР»: В Донецке обстрелом поврежден жилой дом на Текстильщике, есть жертвы

Обновлено
30 марта 2022, 09:21

«ДНР»: В Донецке обстрелом поврежден жилой дом на Текстильщике, есть жертвы

Последствия удара по Текстильщику в Донецке: Фото из соцсетей Последствия удара по Текстильщику в Донецке: Фото из соцсетей

В Донецке в результате обстрела поврежден жилой дом в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе. Об этом заявили в «МЧС ДНР».

Обновлено. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших. Среди пострадавших есть и полутороголдовалый ребенок.

В «ДНР» обвинили в обстреле ВСУ. Как утверждает «СЦКК ДНР», утром из населенного пункта Орловка якобы были выпущены две ракеты из РСЗО «Ураган» по Кировскому району Донецка. При этом сначала, «СЦКК ДНР» писала, что были выпущены 10 снарядов 122-мм, которые, впрочем, не могут нанести такого урона.

Украинская сторона на данный момент происшествие в Донецке не комментировала.

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