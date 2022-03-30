Макрон после разговора с Путиным: Условий для проведения эвакуации жителей Мариуполя нет

Условий для проведения гуманитарной операции в Мариуполе на данный момент нет. Об этом заявили в Елисейском дворце после телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина, сообщает издание Le Monde.



Как сообщили в Елисейском дворце по результатам разговора, условия для начала в ближайшие дни гуманитарной операции по оказанию помощи жителям украинского Мариуполя, осажденного российской армией в течение нескольких недель, «на данном этапе не выполняются».



Так, Макрон озвучил операцию по эвакуации, предложенную Францией, Турцией и Грецией, Путину, который сказал, что «собирается подумать об этом», прежде чем дать ответ.



Согласно заявлению Кремля по итогам телефонного разговора с Макроном, Путин заявил, что украинские силы, защищающие Мариуполь, должны сдаться.