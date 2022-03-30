«ДНР» рассмотрит вопрос о вхождении в состав России в случае захвата всей Донецкой области

Вопрос о присоединении так называемой «ДНР» к России будет поднят после полного взятия под контроль Донецкой области. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.



«Что касается вхождения в состав РФ, что касается желания и стремления, то они отчетливо прослеживаются с 2014 года — желание быть в России. Но сейчас основная задача — выход на конституционные границы республики. Дальше определимся», — приводит слова Пушилина сепаратистский ресурс «ДАН».

Минобороны России изменило планы по войне в Украине, отныне основанная задача оккупантов — выход к административным границам Донецкой и Луганской областей.



По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российские силы захватили 75% Луганской области и около 60% Донецкой области.