Великобритания готова обеспечить безопасность Украины

Великобритания готова выступить гарантом безопасности для Украины, если Киев попросит об этом. Об этом заявила постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд.



«То, что мы хотим сделать, это помочь любым возможным способом, закончить эту войну, обеспечить вывод российских войск вторжения. Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство Украины попросит нас об этом – да», - подчеркнула Вудворд.



Она также напомнила, что Лондон оказывает Киеву серьезную гуманитарную и военную поддержку. Общая стоимость оказанной помощи превысила 471 млн евро.

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