В результате ракетного удара по зданию Николаевской ОГА погибли 15 человек

Количество жертв вражеского обстрела областной госадминистрации в Николаеве 29 марта возросло до 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



По состоянию на 13.00 30 марта из-под завалов здания Николаевской облгосадминистрации спасатели извлечены тела 14 погибших людей, еще один человек умер в реанимационном отделении больницы.



Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

29 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего частично обрушилось здание областной госадминистрации. Разрушена центральная секция здания с первого по девятый этаж.