Подоляк: Референдум о гарантиях безопасности должен пройти после вывода российских войск

Договор о безопасности Украины будет вынесен на референдум, процедура проведения которого начнется только после вывода российских войск с территории Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Договор о безопасности, для того, чтобы он был действительно зафиксирован правильно в международном праве, там процедура будет следующая: референдум в Украине, после этого ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Радой», - сказал он.



Подоляк отметил, что референдум не будет проходить сегодня, поскольку в стране - военное положение.



При этом он уточнил, что ВС РФ должны отойти как минимум на позиции, занимаемые ими на момент 23 февраля текущего года.



Также Подоляк добавил, что Договор о безопасности Украины будет открытым, и все желающие страны смогут к нему присоединиться.