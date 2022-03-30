В Лисичанске оккупанты обстреляли автобусы для эвакуации

Сегодня, 30 марта, в Лисичанске во время очередной эвакуации жителей города автобус попал под обстрел россиян. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его информации, пострадавших нет. Всего за день из Лисичанска удалось вывезти 260 человек.



Также из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка — 73, из Кременной — 58, из Попасной — 13.



«Гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россиянами был нанесен авиаудар», — сообщил Гайдай.



Он отметил, что в настоящее время в поезде для эвакуации находятся 376 человек. Остальные уже на железнодорожных вокзалах Донетчины.