Байден позвонит Зеленскому из-за сообщений Москвы о корректировке военных планов

Президент США Джо Байден в среду поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома.



Звонок запланирован на 10:45 утра по восточному времени (5:45 вечера в Киеве) «для обсуждения нашей постоянной поддержки Украины перед лицом российской агрессии».



Звонок состоится через день после того, как Байден и другие официальные лица США выразили крайнюю осторожность в связи с сигналами о том, что Россия сворачивает свои военные операции вблизи Киева, предположив, что они ожидают увидеть более сильные признаки деэскалации, прежде чем давать оценку намерениям Москвы.