Из прифронтовых населенных пунктов Донетчины сегодня эвакуировали 69 человек

Сегодня, 30 марта, в Донецкой области из прифронтовых населенных пунктов эвакуировали 69 человек. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военной администрации.



Областной штаб по вопросам эвакуации людей из опасных зон работает в городе Покровск.



«Сегодня в город Днепр эвакуировались 69 жителей, из них 12 детей, Авдеевской, Угледарской и Очеретинской громад», — говорится в сообщении.



В ОВА отметили, что всего за последнюю неделю эвакуировано более 300 жителей городов Авдеевка, Угледар и Новогродовка, поселков Очеретино, Каменка и села Солодкое.



«Все перемещенные зарегистрированы (по согласию), получают первичную медицинскую помощь, обеспечиваются питанием, водой, сладостями. При необходимости гражданам оказывается помощь психолога», — добавили в областной военной администрации.

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