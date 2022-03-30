Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Раде объяснили, как будут компенсировать утраченное во время войны жилье

30 марта 2022, 19:58

В Раде объяснили, как будут компенсировать утраченное во время войны жилье

Компенсация за повреждение и уничтожение жилья во время войны в Украине будет проводиться не в денежной форме, а в виде предоставления жилплощади. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. метров, а не денег. Соответствующий законопроект №7198, разработанный парламентом совместно с правительством и по инициативе президента, уже зарегистрирован в ВР», — написала Шуляк в телеграм.

Она пояснила, что люди, лишившиеся жилья, дома которых разрушены или повреждены, обязательно должны зарегистрироваться через приложение «Дія», и они получат право на получение компенсации. Инициатива касается жилых помещений граждан Украины, уточнила нардеп.

По ее словам, это позволит государству уже сейчас начать работать и просчитывать расходы на восстановление жилья, в частности, речь идет о сотнях миллиардов гривен.

«Этот вопрос беспокоит множество людей, потому что во многих городах полностью разрушены дома. Этим законопроектом мы предусмотрели также, что человек сможет выбирать город, где он хочет поселиться. То есть, если квартира была в Харькове, то владелец разрушенного жилья сможет выбрать соответствующую квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре», — отметила Шуляк.

Она добавила, что данная инициатива поможет собирать информацию об ущербе, которую можно будет в дальнейшем использовать в судебных исках для получения от России компенсации потерь Украины.

Читайте также:

В «Дiє» появился функционал для получения компенсации за потерю жилья из-за войны 

Еще по теме

Прочее
Война Компенсация разрушенное жилье
Организации
Верховная Рада Украины

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:36
Запасов воды в Горловке осталось на три недели. «Мэр» пригрозил расправой за полив огородов
10:32
«ДНР» рассмотрит вопрос о вхождении в состав России в случае захвата всей Донецкой области
09:21
«ДНР»: В Донецке обстрелом поврежден жилой дом на Текстильщике, есть погибшие
23:15
Первые итоги переговоров между Украиной и Россией. Дайджест НД за день ►
13:26
В «ДНР» заявили о 67 погибших мирных жителях за время эскалации
10:20
Россия должна Украине 565 миллиардов долларов. Дайджест НД за день ►
22:23
Кадыров прибыл в Донецкую область и встретился с Пушилиным
14:12
В Макеевке сократили график подачи воды жителям до четырех часов в сутки
00:23
«ДНР» и «ЛНР» готовят новый «референдум»? Дайджест НД за день ►
23:45
Депутат горсовета Мариуполя от ОПЗЖ сотрудничает с оккупантами
16:29
Ни одна страна не признает «референдум» на оккупированных территория Украины — МИД
16:01
Оккупанты отключили украинскую мобильную связь вдоль побережья Азовского моря
14:44
ОРДЛО готовится к присоединению к России, готовят новый «референдум»
10:30
Авдеевка и Красногоровка под огнем, а в Мариуполе — депортация. Дайджест НД за день ►
13:48
В Славутич вошли российские оккупанты. Жителей города разгоняют стрельбой и светошумовыми гранатами
все новости
19:58
В Раде объяснили, как будут компенсировать утраченное во время войны жилье
19:33
Зеленский обсудил с Байденом новый пакет санкций против России
19:02
Оккупанты принуждают мариупольцев подписываться под статусом пострадавших от действий ВСУ — советник мэра
18:39
Из прифронтовых населенных пунктов Донетчины сегодня эвакуировали 69 человек
18:25
США узнали, что советники Путина обманывали его о потерях РФ в Украине и в экономике
18:13
Байден позвонит Зеленскому из-за сообщений Москвы о корректировке военных планов
18:06
Российские оккупанты похитили 11 мэров городов с начала войны – Денисова
17:58
В зоне ООС будет достаточно больно: Арестович рассказал об изменении целей Путина в Украине
17:32
В Лисичанске оккупанты обстреляли автобусы для эвакуации
16:46
Подоляк: Референдум о гарантиях безопасности должен пройти после вывода российских войск
16:43
В Ирпене 200-300 жителей погибли за время российской агрессии
15:56
Минобороны: Россия продолжает сосредотачивать свои войска на территории Беларуси
15:41
Германия готова выступить гарантом безопасности для Украины
15:11
В Лисичанске обстрелом ранена семья. Двое детей в тяжелом состоянии
14:50
В результате ракетного удара по зданию Николаевской ОГА погибли 15 человек
все новости
ВИДЕО
Первые итоги переговоров между Украиной и Россией. Дайджест НД за день ►
29 марта, 23:15
Россия должна Украине 565 миллиардов долларов. Дайджест НД за день ►
29 марта, 10:20
«ДНР» и «ЛНР» готовят новый «референдум»? Дайджест НД за день ►
28 марта, 00:23

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция