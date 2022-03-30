В Раде объяснили, как будут компенсировать утраченное во время войны жилье

Компенсация за повреждение и уничтожение жилья во время войны в Украине будет проводиться не в денежной форме, а в виде предоставления жилплощади. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.



«Речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. метров, а не денег. Соответствующий законопроект №7198, разработанный парламентом совместно с правительством и по инициативе президента, уже зарегистрирован в ВР», — написала Шуляк в телеграм.



Она пояснила, что люди, лишившиеся жилья, дома которых разрушены или повреждены, обязательно должны зарегистрироваться через приложение «Дія», и они получат право на получение компенсации. Инициатива касается жилых помещений граждан Украины, уточнила нардеп.



По ее словам, это позволит государству уже сейчас начать работать и просчитывать расходы на восстановление жилья, в частности, речь идет о сотнях миллиардов гривен.



«Этот вопрос беспокоит множество людей, потому что во многих городах полностью разрушены дома. Этим законопроектом мы предусмотрели также, что человек сможет выбирать город, где он хочет поселиться. То есть, если квартира была в Харькове, то владелец разрушенного жилья сможет выбрать соответствующую квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре», — отметила Шуляк.



Она добавила, что данная инициатива поможет собирать информацию об ущербе, которую можно будет в дальнейшем использовать в судебных исках для получения от России компенсации потерь Украины.