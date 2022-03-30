В Украине с 1 апреля откроются театры и концертные залы

С 1 апреля в Украине постепенно приступят к работе заведения культуры и искусств — театры, оперы и концертные залы. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.



Культурные мероприятия будут проходить с учетом требований военного положения. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в заведении.



Также при входе в заведение может осуществляться поверхностный осмотр по обнаружению предметов, оборот которых запрещен или ограничен, или представляет угрозу жизни или здоровью людей.