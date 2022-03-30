Аксенов предлагает «национализировать» имущество украинцев в РФ и Крыму

Ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов предложил «национализировать» имущество украинских бизнесменов и политиков на территории РФ. Глава оккупационной администрации поручил разработать проект соответствующего федерального закона.



«Поручил разработать до понедельника проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму», — написал он в Телеграм.



Аксенов пообещал на этой неделе завершить составление списков украинцев, чье имущество предлагается признать российским, «республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации».



Он напомнил, что в начале марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации российской собственности.



Также ставленник Кремля поручил разработать проект федерального закона о запрете Православной церкви Украины.