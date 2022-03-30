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В Донецкой области образованы восемь военных администраций

30 марта 2022, 21:54

В Донецкой области образованы восемь военных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский образовал восемь военных администраций в Донецкой области. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Донецкой области, образованных указами президента Украины от 19 февраля 2021 № 61/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Донецкой области" и от 26 мая 2021 № 210/2021 "Об образовании военно-гражданской администрации", такие военные администрации населенных пунктов», — сказано в документе.

Согласно указу, в Донецкой области созданы следующие военные администрации:

  • Авдеевская городская военная администрация Покровского района;
  • Угледарская городская военная администрация Волновахского района;
  • Марьинская городская военная администрация Покровского района;
  • Очеретинская поселковая военная администрация Покровского района;
  • Светлодарская городская военная администрация Бахмутского района;
  • Славянская городская военная администрация Краматорского района;
  • Торецкая городская военная администрация Бахмутского района;
  • Дружковская городская военная администрация Краматорского района.

Отмечается, что в связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий.

Также президент подписал распоряжение №38/2022-рп — №45/2022-рп о назначении руководителей созданных военных администраций.

Главой Марьинской ГВА стал Юрий Григулец, Угледарской ГВА — Сергей Новиков, Авдеевской ГВА — Виталий Барабаш, Торецкой ГВА — Василий Чинчик, Славянской ГВА — Вадим Лях, Светлодарской ГВА — Сергей Гошко, Очеретинской поселковой военной администрации — Николай Коваленко, Дружковской ГВА — Сергей Боевский.

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