Шольц напомнил Путину, что расчеты за газ будут в евро и долларах

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором сообщил ему о неизменности условий договоров — расчеты за российский газ будут и далее осуществляться в евро и долларах. Об этом говорится в пресс-релизе правительства ФРГ, передает «Интерфакс-Украина».



Путин проинформировал о подписанном законе, согласно которому с 1 апреля поставки газа должны оплачиваться в рублях, однако подчеркнул в разговоре, что для европейских договорных партнеров ничего не изменится.



«Платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли», — отметили в правительстве Германии.



«Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в разговоре, а лишь запросил письменную информацию для более точного понимания процедуры», — указывается в сообщении, поскольку из вышедшего ранее пресс-релиза российской стороны могло сложиться противоположное мнение.