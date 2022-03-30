Спустя месяц блокады РФ объявила о готовности открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье

Российская сторона с 10:00 31 марта объявляет о «режиме тишины» для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.



В частности, оккупанты требуют от Киева гарантий соблюдения «режима тишины», о которых будет уведомлена РФ и представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.



«В свою очередь российская сторона обязуется открыть гуманитарный коридор после получения от украинских властей официального письменного заявления о готовности выполнить вышеуказанные условия и подтверждения средствами объективного контроля обстановки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, фактического прекращения огня», — приводит слова Мизинцева «РИА Новости».



С конца февраля Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов. Вследствие авиаударов со стороны РФ разрушено около 90 процентов всех зданий, тысячи мирных жителей погибли. Точное число жертв блокады на сегодня не удается возможным выяснить. Из-за регулярных обстрелов идентификация тел не проводится, людей хоронят в братских могилах и во дворах.