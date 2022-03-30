На Донбассе пребывает около 1000 «вагнеровцев», заявили в Пентагоне

В Донецкой и Луганской областях находятся около 1000 наемников из российской ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает CNN.



«Мы думаем, что в группе Вагнера сейчас около 1000 человек, посвященных Донбассу. ... Мы видели, как они отдавали приоритет авиаударам в районе Донбасса», — сказал Кирби на брифинге в среду.



Также Кирби добавил, что группа «Вагнера» имеет опыт сражений на Донбассе, так как сражались там «последние восемь лет».



Представитель Пентагона отметил, что Россия стала «намного активнее » на Донбассе в последние несколько дней.