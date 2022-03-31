На Донетчине росармия снова применила фосфорные снаряды, есть пострадавшие

В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке российская армия применила фосфорные снаряды, пострадали 11 жителей из Марьинской громады, среди них 4 ребенка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Также утром под обстрелом российских войск Очеретинская громада, где двое раненых.



Кириленко проинформировал о подвозе питьевой воды и продуктов в прифронтовые населенные пункты и призвал всех желающих эвакуироваться.



«Призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация – это временно. Самое важное сейчас – сохранить жизнь», - говорится в сообщении главы ОВА.