Красный крест готовит 1 апреля свободный проход из Мариуполя в Запорожье

Международный комитет Красного Креста готовится организовать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье на 1 апреля. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в МККК.



«По соображениям логистики и безопасности, мы будем готовы провести операцию безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность», - рассказали в пресс-службе комитета.



В организации добавили, что их команды сейчас едут с подготовленными предметами помощи и медицинскими средствами, чтобы быть готовыми к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя.