Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Красный крест готовит 1 апреля свободный проход из Мариуполя в Запорожье

31 марта 2022, 12:52

Красный крест готовит 1 апреля свободный проход из Мариуполя в Запорожье

Международный комитет Красного Креста готовится организовать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье на 1 апреля. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в МККК.

«По соображениям логистики и безопасности, мы будем готовы провести операцию безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность», - рассказали в пресс-службе комитета.

В организации добавили, что их команды сейчас едут с подготовленными предметами помощи и медицинскими средствами, чтобы быть готовыми к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя.

Еще по теме

Организации
Красный крест
Места
Мариуполь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:17
В результате обстрелов в Луганской области горит школа и нефтяное хранилище, есть жертвы
23:17
Обстрелы Лисичанска, Авдеевки, Донецка, Покровска и аппетиты Пушилина. Дайджест НД за день ►
21:10
Аксенов предлагает «национализировать» имущество украинцев в РФ и Крыму
14:36
Запасов воды в Горловке осталось на три недели. «Мэр» пригрозил расправой за полив огородов
10:32
«ДНР» рассмотрит вопрос о вхождении в состав России в случае захвата всей Донецкой области
09:21
«ДНР»: В Донецке обстрелом поврежден жилой дом на Текстильщике, есть погибшие
23:15
Первые итоги переговоров между Украиной и Россией. Дайджест НД за день ►
13:26
В «ДНР» заявили о 67 погибших мирных жителях за время эскалации
10:20
Россия должна Украине 565 миллиардов долларов. Дайджест НД за день ►
22:23
Кадыров прибыл в Донецкую область и встретился с Пушилиным
14:12
В Макеевке сократили график подачи воды жителям до четырех часов в сутки
00:23
«ДНР» и «ЛНР» готовят новый «референдум»? Дайджест НД за день ►
23:45
Депутат горсовета Мариуполя от ОПЗЖ сотрудничает с оккупантами
16:29
Ни одна страна не признает «референдум» на оккупированных территория Украины — МИД
16:01
Оккупанты отключили украинскую мобильную связь вдоль побережья Азовского моря
все новости
12:52
Красный крест готовит 1 апреля свободный проход из Мариуполя в Запорожье
12:42
Путин подписал указ о весеннем призыве
12:18
В Лисичанске от обстрелов погибли двое детей
11:42
Семьи с детьми, пострадавшие из-за войны, смогут получить денежную помощь
11:05
На Донетчине росармия снова применил фосфорные снаряды, есть пострадавшие
09:56
Украина получила подтверждение от РФ об открытии гумкоридора из Мариуполя
09:30
Заводы Ахметова-Новинского начали делать пластины для бронежилетов и противотанковые ежи
09:14
Из-за войны России против Украины погибли 148 детей
09:00
Число жертв в результате обстрела Николаевской ОГА выросло до 16 человек
08:36
Россия начала формирование оккупационных органов власти на захваченных территориях — ВСУ
08:17
В результате обстрелов в Луганской области горит школа и нефтяное хранилище, есть жертвы
07:43
Переговоры Украины и России возобновятся 1 апреля в онлайн-формате
23:51
На Донбассе пребывает около 1000 «вагнеровцев», заявили в Пентагоне
23:17
Обстрелы Лисичанска, Авдеевки, Донецка, Покровска и аппетиты Пушилина. Дайджест НД за день ►
23:10
Спустя месяц блокады РФ объявила о готовности открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье
все новости
ВИДЕО
Обстрелы Лисичанска, Авдеевки, Донецка, Покровска и аппетиты Пушилина. Дайджест НД за день ►
30 марта, 23:17
Первые итоги переговоров между Украиной и Россией. Дайджест НД за день ►
29 марта, 23:15
Россия должна Украине 565 миллиардов долларов. Дайджест НД за день ►
29 марта, 10:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция