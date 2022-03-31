Пострадавшая из-за обстрела Донецка девочка впала в кому

Ребенок, который вчера был госпитализирован из разрушенной обстрелом многоэтажки в донецком микрорайоне Текстильщик, находится в коме. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Также сообщается, что мамы девочки нарушение зрительного контакта, ее прооперировали. Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

30 марта в результате обстрела в многоэтажном доме по улице Пинтера, 8 в микрорайоне Текстильщик обрушилась крыша и перекрытия на двух верхних этажах. Повреждены квартиры с третьего по седьмой этаж. Известно об одном погибшем и четырех раненых. Двое из них - девочка около двух лет и женщина, были доставлены в донецкую больницу имени Калинина в тяжелом состоянии.