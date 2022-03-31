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Во Львове открылась выставка о пострадавших в ходе войны журналистов и журналисток

31 марта 2022, 15:10

Во Львове открылась выставка о пострадавших в ходе войны журналистов и журналисток

В центре Львова на площади Рынок сегодня в 12:30 журналисты провели акцию «Называйте, войну войной». Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».

Также открылась одноименная выставка «Call the War а War: Российские преступления против медиа в Украине с 24 февраля, 2022». Акция и выставка призваны рассказать о журналистках и журналистах, которые погибли, оказались в плену в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

На акции пришли около 50 человек, в основном журналисты украинских и иностранных медиа.

Организатор акции «Львов медиа форум».

Согласно данным Института Массовой Информации по состоянию на 28 марта, с 24 февраля во время войны в Украине погибли 5 журналистов, еще 9 получили ранения, 1 пропал без вести и 2 находятся в плену. Кроме того, правозащитные организации продолжают фиксировать случаи похищений, угроз и пыток журналистов, освещающих преступления российских оккупантов в нашем государстве.

«Эти методы агрессора напоминают действия России на временно оккупированных территориях Украины на востоке и в Крыму, где после 2014 исчезли все независимые медиа, а журналисты и журналистки, которые решались говорить правду, оказывались в плену или в российских тюрьмах», - подчеркивают организаторы.

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