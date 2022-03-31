Оккупанты расстреляли колонну под Черниговом: один волонтер погиб, четверо тяжело ранены

Оккупанты открыли прицельный огонь по колонне волонтеров под Черниговом, в результате чего один человек погиб, четверо тяжело ранены. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Российские боевики расстреляли колонну волонтеров под Черниговом. Пять автобусов попали под прицельный огонь врага, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры. В результате обстрела один человек погиб, четверо тяжело ранены», — написала Денисова в Facebook.



Одному из автобусов удалось вырваться на пробитых шинах, но водитель ранен, его доставили в больницу.



По ее словам, российские войска не дают возможности эвакуировать людей из блокированного Чернигова, "фактически держа десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла. В то же время каждый день прицельно подвергая обстрелам жилые кварталы из тяжелой артиллерии.



Омбудсвумен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ с просьбой учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности.