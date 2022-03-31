Российская армия собирается покинуть ЧАЭС – Энергоатом

Российские оккупационные войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС. О своем намерении они сообщили сотрудникам станции. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».



«Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь», - говорится в сообщении.



Отмечается, что российские военные строили фортификационные сооружения в Рыжем лесу, который является самым загрязненным местом во всей зоне отчуждения.



«Оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни.. Также есть данные о том, что сейчас в сторону Беларуси формируется российская колонна, которая держала в осаде город Славутич», - сообщили в пресс-службе.

24 февраля российская армия захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках.