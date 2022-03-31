Зеленский в парламенте Бельгии: Мариуполь – самое страшное место в Европе

Президент Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Бельгии, заявил, что Мариуполь на сегодняшний день является самым страшным местом в Европе. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».



Глава государства отметил, что в Мариуполе на сегодня уничтожены российскими ракетами и артиллерией 90% зданий, погибли тысячи мирных людей.



«Людей хоронят прямо в городе, во дворах многоэтажек. Точнее – от того, что осталось от многоэтажек. Более трех недель Мариуполь в полной блокаде. Российские военные закрыли все въезды в город и заблокировали подход с моря. Там нет ничего: воды, еды, лекарств. Нет жизни. Нет всего того, что необходимо для поддержания какой-либо жизни. Но Мариуполь не сдается и продолжает бороться с оккупантами», - сказал Зеленский.



Он также отметил, что российские военные не всегда выпускают людей на свободную территорию Украины и не допускают каких-либо гуманитарных грузов в Мариуполь.



«Сегодня – это самое страшное место в Европе. Там пекло. Там катастрофа. О которой все знают. Но никто не имеет достаточной решительности, чтобы помочь остановить катастрофу в этом городе и в других городах нашего государства», - заявил президент.



Он подчеркнул, что когда Украина говорит о самолетах, танках, артиллерийских системах, противокорабельном оружии, то это то, что действительно нужно и что есть у стран Евросоюза, у стран НАТО.



«Наши защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать вместе с теми, кто пытается нас уничтожить. Наши защитники достойны всего того, чтобы не гадать о критериях, а знать, что Украина будет членом Европейского Союза. Потому что если они проиграют, если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше ни одного крепкого Европейского Союза, потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь», - сказал президент.