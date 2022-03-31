Кремль раздумывает над тем, как Путину объяснить провал в Украине и сохранить лицо — СМИ

К концу марта в Кремле поняли, что Киев захватить не получится и что нормальное существование экономики невозможно без снятия хотя бы части санкций, в связи с чем ищут способы объяснить смену риторики и будущее перемирие с Украиной. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ и к правительству РФ.



Сейчас, по их мнению, наиболее «вероятным сценарием» считается взятие под полный контроль исключительно Донбасса.



Собеседники утверждают, что в конце марта правительственные чиновники показали Путину выкладки о состоянии российской экономики. Согласно этим документам, по выражению одного из источников, «хоть как-то нормально жить страна под такими санкциями не сможет».



«[В правительстве РФ] идут совещания по разным отраслям примерно одного содержания: на старых запасах продержаться можно несколько месяцев. Что будет потом, если не будут сняты хоть какие-то санкции, неясно никому. Вернее, ясно, что все будет очень плохо. Начнутся инфраструктурные проблемы, проблемы с транспортом», — перечисляет сложности близкий к федеральному кабинету министров источник.



Сразу три источника, близких к АП РФ, подчеркивают: Путин еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше.



По словам одного из них, сейчас на президента «оказывают влияние разные группы и люди», а сам он «хотел бы посмотреть наподобие общественной дискуссии» о войне в Украине.



В Кремле сейчас теперь опасаются, что «возможное перемирие с Украиной ударит по рейтингу Путина». «Граждане оказались перегреты пропагандой. Допустим, принимается решение остановиться на территории Донбасса. А что тогда с "нацистами"? Мы больше против них не воюем? Людям столько вдалбливали это слово, что я не представляю, как без потерь для рейтинга власти можно остановиться на Донбассе», — заявляет один из сотрудничающих с Кремлем политтехнологов.



На этом фоне, по утверждению источников «Медузы», близкие к власти политтехнологи получили задание подумать о «новой идеологии для страны», о «какой-то новой национальной идее»: «В каком-то виде мир все равно будет, и люди будут задавать вопросы: а ради чего это было? Киев не взят, большинство санкций не сняты, жить при них плохо. Зачем все это терпеть? Эту пустоту надо будет заполнить, чтобы ее не заполнил кто-то еще».