Оккупанты вывезли из Мариуполя около 45 тысячи человек — Верещук

Около 45 тыс. человек оккупанты насильственно депортировали на оккупированную территорию Донетчины и в Россию. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Еще около 100 тысяч человек остаются в заблокированном Мариуполе.



«Из Мариуполя спаслись около 75 тысяч жителей. Около 100 тысяч остались и нуждаются в немедленной эвакуации. Еще примерно 45 тысяч человек оккупанты насильственно депортировали в так называемую ДНР и Россию», — сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на брифинг Верещук в медиа-центре «Украина».