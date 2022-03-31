Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Оккупанты вывезли из Мариуполя около 45 тысячи человек — Верещук

31 марта 2022, 19:06

Оккупанты вывезли из Мариуполя около 45 тысячи человек — Верещук

Около 45 тыс. человек оккупанты насильственно депортировали на оккупированную территорию Донетчины и в Россию. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Еще около 100 тысяч человек остаются в заблокированном Мариуполе.

«Из Мариуполя спаслись около 75 тысяч жителей. Около 100 тысяч остались и нуждаются в немедленной эвакуации. Еще примерно 45 тысяч человек оккупанты насильственно депортировали в так называемую ДНР и Россию», — сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на брифинг Верещук в медиа-центре «Украина».

Читайте также:

Пушилин заявил о создании «администрации ДНР» в Мариуполе

Еще по теме

Места
Мариуполь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:41
Пострадавшая из-за обстрела Донецка девочка впала в кому
08:17
В результате обстрелов в Луганской области горит школа и нефтяное хранилище, есть жертвы
23:17
Обстрелы Лисичанска, Авдеевки, Донецка, Покровска и аппетиты Пушилина. Дайджест НД за день ►
21:10
Аксенов предлагает «национализировать» имущество украинцев в РФ и Крыму
14:36
Запасов воды в Горловке осталось на три недели. «Мэр» пригрозил расправой за полив огородов
10:32
«ДНР» рассмотрит вопрос о вхождении в состав России в случае захвата всей Донецкой области
09:21
«ДНР»: В Донецке обстрелом поврежден жилой дом на Текстильщике, есть жертвы
23:15
Первые итоги переговоров между Украиной и Россией. Дайджест НД за день ►
13:26
В «ДНР» заявили о 67 погибших мирных жителях за время эскалации
10:20
Россия должна Украине 565 миллиардов долларов. Дайджест НД за день ►
22:23
Кадыров прибыл в Донецкую область и встретился с Пушилиным
14:12
В Макеевке сократили график подачи воды жителям до четырех часов в сутки
00:23
«ДНР» и «ЛНР» готовят новый «референдум»? Дайджест НД за день ►
23:45
Депутат горсовета Мариуполя от ОПЗЖ сотрудничает с оккупантами
16:29
Ни одна страна не признает «референдум» на оккупированных территория Украины — МИД
все новости
19:06
Оккупанты вывезли из Мариуполя около 45 тысячи человек — Верещук
18:55
После войны Украина получит от России репарации в полном объеме — Ахметов
18:16
Кремль раздумывает над тем, как Путину объяснить провал в Украине и сохранить лицо — СМИ
18:06
Зеленский в парламенте Бельгии: Мариуполь – самое страшное место в Европе
17:41
Российская армия собирается покинуть ЧАЭС – Энергоатом
17:23
Оккупанты расстреляли колонну под Черниговом: один волонтер погиб, четверо тяжело ранены
15:50
Пушилин заявил о создании «администрации ДНР» в Мариуполе
15:10
Во Львове открылась выставка о пострадавших в ходе войны журналистах и журналистках
14:41
Пострадавшая из-за обстрела Донецка девочка впала в кому
12:52
Красный крест готовит 1 апреля свободный проход из Мариуполя в Запорожье
12:42
Путин подписал указ о весеннем призыве
12:18
В Лисичанске от обстрелов погибли двое детей
11:42
Семьи с детьми, пострадавшие из-за войны, смогут получить денежную помощь
11:05
На Донетчине росармия снова применила фосфорные снаряды, есть пострадавшие
09:56
Украина получила подтверждение от РФ об открытии гумкоридора из Мариуполя
все новости
ВИДЕО
Обстрелы Лисичанска, Авдеевки, Донецка, Покровска и аппетиты Пушилина. Дайджест НД за день ►
30 марта, 23:17
Первые итоги переговоров между Украиной и Россией. Дайджест НД за день ►
29 марта, 23:15
Россия должна Украине 565 миллиардов долларов. Дайджест НД за день ►
29 марта, 10:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция