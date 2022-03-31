Оккупанты готовятся к прорыву на Луганщине, свозят технику и чеченцев — глава ОГА

В Луганской области увеличилось число обстрелов, сюда оккупанты также свозят много техники и чеченских боевиков. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Обстановка очень сильно накаляется. Мы фиксируем, что очень много техники привозят. В основном, разгружают в Дебальцево и дальше тянут в нашу область. Уже заехали в область на временно оккупированную территорию чеченцы», — заявил он.



По мнению чиновника, оккупанты готовятся к прорыву в районе Попасной и Рубежного.



«У нас сейчас намного больше обстрелов. Я думаю, что когда стянется достаточное количество техники, они будут пытаться делать какой-то большой прорыв в районе Попасной и Рубежного. Сейчас они бросают эти свежемобилизированные силы постоянно в атаку, чтобы хоть как-то где-то пробиться, но у них ничего не получается. Поэтому все сейчас обстреливается», — сказал он.