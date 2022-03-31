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Оккупанты пытаются взять в блокаду города Славянск и Краматорск

31 марта 2022, 20:37

Оккупанты пытаются взять в блокаду города Славянск и Краматорск

Российские оккупанты перегруппировуют войска и пытаются взять в блокаду Славянск и Краматорск. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск», — говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают атаковать город Попасная, предположительно с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем, отметили в Генштабе.

На Северском направлении фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран ближнего востока.

«По полученной информации, 29 марта переброшены 200 наемников в военный аэродром Гомель. Кроме того, Россия продолжает опрокидывание ракетных подразделений в республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия», — сообщили в Генштабе.

Оставляя военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.

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