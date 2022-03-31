Пентагон: Россия наращивает авиаудары по Украине в четырех направлениях

Российские силы продолжают наносить удары по Украине в четырех основных направлениях, включая столицу Киев. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает CNN.



По словам представителя Пентагона, российские авиаудары направлены на Киев, Чернигов, Изюм и Донбасс.



«Мы видим, что россияне продолжают увеличивать количество самолетовылетов. Количество самолетовылетов за последние сутки более 300, и их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме, о которых мы говорили ранее, южнее Харькова , а затем этот район операции Объединенных сил, в основном Донбасс. Это четыре района, где они наносят большую часть своих ударов», — сказал чиновник.



Он подчеркнул, что Киев все еще находится под серьезной угрозой авиаударов, несмотря на заявления России о выводе войск из этого района.