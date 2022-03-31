В результате обстрелов Северодонецка и Лисичанска погибли два человека

Последствия обстрела Северодонецка. Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Два человека погибли в результате дневных обстрелов в Северодонецке и Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Еще утром спасатели обнаружили тело погибшего под завалами дома в Лисичанске. А днем под обстрел попали микрорайоны Северодонецка — три многоэтажки охватило пламенем, в некоторых из них заблокировало людей. Двоих удалось своевременно спасти, еще один человек, к сожалению, погиб», — написал Гайдай в своем телеграм-канале.



По его информации, вечером россияне в очередной раз открыли огонь по центральной части Лисичанска, повредив здание коммунальной службы.



«Кроме того, в течение дня спасатели помогли в подвозе гуманитарной помощи, эвакуации людей и перевозке 3 раненых жителей Новотошковского в больницу», — добавил глава области.

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай