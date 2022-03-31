Эрдоган заявил, что Турция готова стать гарантом безопасности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, но детали этого еще нуждаются в определении. Об этом передает УП.



Эрдоган сказал, что переговоры в Стамбуле, на которых Украина представила России письменное предложение для прекращения войны, придали «значительный импульс» этому процессу.



Он снова предложил принять президентов Украины и России для переговоров.



«Мы можем быть одной из стран-гарантов в вопросе обеспечения безопасности Украины; но, конечно, детали этого нужно уточнить», — заявил Эрдоган.