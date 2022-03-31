Оккупанты не впустили в Бердянск автобусы для эвакуации и забрали гуманитарную помощь

Сегодня, 31 марта, по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте смогли добраться до Запорожья 1458 человек. Эвакуационные автобусы российские оккупанты не впустили в Бердянск. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Она уточнила, что в числе эвакуированных сегодня — 631 мариуполец и 827 жителей Запорожской области.



«Из города Энергодар сегодня выехали 50 частных автомобилей и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и уже находятся в Запорожье. 45 автобусов, которые мы отправляли для эвакуации, оккупанты не впустили в Бердянск. 600 человек вышли к автобусам из города и завтра утром должны выехать в Запорожье. Более 30 автобусов остаются на въезде в Бердянск, чтобы с утра забрать жителей города и мариупольцев в Запорожье», — написала Верещук в своем телеграм-канале.



По ее словам, 12 автобусов для эвакуации людей, загруженные гуманитарной помощью, доехали из Мелитополя, но их задержали российские оккупанты.



«К сожалению, гуманитарную помощь забрали оккупанты. Это 14 тонн продовольствия и медикаментов. Такова цена договоренностей и гарантий Международного Комитета Красного Креста по работе гуманитарных коридоров. Ведем переговоры о возвращении автобусов, чтобы жители Мелитополя завтра могли выехать на них в Запорожье», — отметила Верещук.



Она добавила, что завтра «продолжим пробивать гуманитарный коридор в Мариуполь и не оставим наших людей самих».

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