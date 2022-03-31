Украина выразила протест против призыва жителей оккупированных территорий в армию РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с призывом РФ на военную службу в АР Крым и городе Севастополь, а также мобилизацией жителей временно оккупированных территорий.



В МИДе отметили, что с 1 апреля по 15 июля 2022 года в России проходит очередная весенняя призывная кампания, которую государство-оккупант в нарушение норм международного гуманитарного права также проведет на временно оккупированных территориях Украины.



«С 2014 года российская оккупационная администрация уже призвала на службу в вооруженные силы РФ около 34 тысяч жителей Крыма, часть из которых была принудительно вовлечена в военные действия против Украины. Обращаем внимание, что на фоне продолжающейся войны с Украиной Россия увеличила количество лиц, которые будут призваны в рамках весенней призывной кампании», — подчеркивается в заявлении.



В МИД Украины назвали военным преступлением насильственную мобилизацию Россией населения неподконтрольных правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированных ею после 24 февраля территорий и принуждение граждан Украины воевать против собственного государства на стороне РФ.



«Готовясь к коварному нападению на Украину, Россия начала так называемую "общую мобилизацию" на неподконтрольных правительству Украины территориях еще 19 февраля и позже для увеличения количества мобилизованных расширила возрастной ценз, который теперь составляет 18-65 лет. Мобилизованных украинцев Россия принудительно отправляет в зону боевых действий без связи с родными», — говорится в заявлении.



В МИД подчеркнули, что особым цинизмом является мобилизация Россией граждан Украины, которые через гуманитарные коридоры выходят из зоны боевых действий.



«Подчеркиваем, что согласно международному гуманитарному праву государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах, равно как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию. Несмотря на обнародованные факты по поводу пленных и погибших граждан Украины с территории временно оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, информация об их участии в войне против Украины тщательно скрывается и отрицается российскими властями», — отметили в МИД.



Украина требует, чтобы РФ отменила незаконный призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя и прекратила мобилизацию населения Крыма, Донецкой и Луганской областей. Также МИД призывает международное сообщество осудить эти действия России, требовать отвода ею своих сил и средств с территории Украины и «демонстрировать конструктивную позицию на переговорах с целью скорейшего восстановления мира».

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