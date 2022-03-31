Оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС

Российские военные и представители «Росатома» покинули территорию Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).



«На данный момент посторонних лиц на площадке ЧАЭС нет», — говорится в сообщении в Фейсбук.



Отмечается, что «во время выхода оккупантов с территории происходит разграбление помещений, хищение техники и других ценных вещей».



Дальнейшие действия на территории ЧАЭС будут осуществлены после ее проверки силами украинских специалистов на наличие взрывных устройств.