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Оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС

31 марта 2022, 22:51

Оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС

Российские военные и представители «Росатома» покинули территорию Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

«На данный момент посторонних лиц на площадке ЧАЭС нет», — говорится в сообщении в Фейсбук.

Отмечается, что «во время выхода оккупантов с территории происходит разграбление помещений, хищение техники и других ценных вещей».

Дальнейшие действия на территории ЧАЭС будут осуществлены после ее проверки силами украинских специалистов на наличие взрывных устройств.

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Чернобыльская АЭС

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