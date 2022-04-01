Студенты «ДНР» поделились откровениями о мобилизации. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Красный Крест договорился с Россией о прямом, зеленом коридоре для мариупольцев 1 апреля.

Россия отбирает сотрудников внутренних органов для отправки на работу в захваченные украинские города, а Пушилин создает псевдо администрацию в Мариуполе.

Россия отбирает сотрудников внутренних органов для отправки на работу в захваченные украинские города, а Пушилин создает псевдо администрацию в Мариуполе. В Луганской области кадыровцы расстреливают жилые дома, а в Донецкой новые прилеты фосфорных бомб, есть пострадавшие.

Незаконно мобилизованные студенты с оккупированных территорий дали откровенное интервью в Украине