Количество погибших в результате обстрела здания Николаевской ОГА увеличилось до 24 человек

Количество погибших в результате попадания снаряда в здание Николаевской областной государственной администрации выросло до 24 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области утром 1 апреля.

Уточняется, что из-под завалов спасатели вызволили 23 тела погибших и 1 человек скончался в больнице. Работы продолжаются круглосуточно.

29 марта около 8:45 в ходе обстрела Николаева российскими оккупантами один из снарядов попал в девятиэтажное административное здание обладминистрации. Произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения.