На Луганщине еще двое погибших и двое пострадавших в результате обстрелов

В результате обстрелов со стороны российских сил погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Спасены из пламени 4 человека.



Об этом сегодня утром сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Ивановки повреждено 20 объектов.



Среди них 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.



Кроме того, без централизованного водоснабжения остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горская громада и Лисичанск.



Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов), из них 28 полностью и 5 частично.



Обесточены 767 трансформаторных подстанций – 12 населенных пунктов частично и 22 полностью. Свет отсутствует у 124 914 потребителей области.



Также 31 марта отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.