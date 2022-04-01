«ДНР» заявила об обстреле Донецка сегодня утром, есть раненые

Сегодня утром Петровский и Кировский районы Донецка подверглись обстрелам, есть повреждения домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили «мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24» и так называемое представительство «СЦКК ДНР».



По словам Кулемзина, известно о порядка 4 пострадавших. Более точные данные будут ближе к вечеру, отметил он.



Также опубликована фотография повреждения школы №30 в Кировском районе Донецка.

Повреждение школы №30 в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин / Telegram

Также под обстрел попали окраины Горловки.



Украинская сторона информацию об обстрелах оккупированной «ДНР» территории не комментировала.