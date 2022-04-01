Горсовет Мариуполя приостановил полномочия депутатов от ОПЗЖ и «Партии Шария»

Мариупольский городской совет на внеочередной сессии приостановил полномочия депутатов от пророссийских партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партии Шария» на период военного положения.



Сессия прошла в онлайн-формате.



19 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о приостановке деятельности пророссийских партий на период войны. Мариупольский горсовет учел этот указ главы государства, принимая решение.

Российский телеканал «Россия» сообщал, что как минимум 6 депутатов горсовета Мариуполя начали сотрудничество с российскими военными. Среди них — депутат горсовета от ОПЗЖ Константин Иващенко. Прокремлевские СМИ ожидают, что оставшиеся в Мариуполе депутаты «будут формировать новую власть».



Накануне глава группировки «ДНР» Денис Пушилин распорядился создать оккупационную «администрацию» Мариуполя. Кто ее возглавит пока не сообщается.