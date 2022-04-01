Российские войска покинули Броварской район Киевской области

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о полном выходе российских оккупационных войск из Броварского района Киевской области.



«Касательно Броварского района. Действительно, российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины», — сказал Сапожко в эфире телемарафона.



По его словам, оккупанты отступили и по Барышевскому направлению, и в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова.«Вооруженные силы будут непосредственно действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест», — добавил Сапожко.



При этом в самих Броварах, по словам мэра, блокпосты не разбираются, а переносятся. Город по-прежнему готов к обороне.

«Все нормально, город и жил своей жизнью, горожане жили своей жизнью, готовились к определенной обороне, мы и сегодня готовы к обороне... Очень много людей вернулось в город. Сегодня мы видим начало работы малого и среднего бизнеса, открываются предприятия, магазины, павильоны... Если бы было опасно, мы бы предупреждали своих горожан. А так как у нас была надежная защита Вооруженными силами Украины. Мы всегда говорили: у нас все спокойно», — сказал Сапожко.



Броварской район с одной стороны граничит с Киевом, с другой — с Черниговской областью.