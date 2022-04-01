В Лисичанске оккупанты заминировали эвакуационный маршрут

Мина в центре Лисичанска. Фото патрульной полиции Луганской области

В Лисичанске российские силы с помощью беспилотника установили в центральной части города, где проходит маршрут эвакуационного автобуса. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«По пути эвакуационного автобуса оказались мины. Русские сбросили их с помощью беспилотника. Водитель своевременно увидел опасные предметы и сменил маршрут. Трагедии удалось избежать», — рассказал Гайдай.



Сегодня патрульная полиция сообщила об обнаружении этих мин на проспекте Победы в Лисичанске.



Полицейские просят быть внимательными во время движения и ни при каких обстоятельствах не приближаться к подозрительным предметам.

Гайдай сообщил, что сегодня на Луганщине украинская сторона эвакуирует из шести городов и сел. Но, по его словам, почти в каждом из них режим тишины со стороны российскиз сил отсутствует. Россияне утром открыли огонь по Горскому, чуть позже — по старым районам Северодонецка, Новодружеска и Приволья.