Число жертв авиаудара по зданию Николаевской обладминистрации возросло до 28 человек.

Количество погибших в результате попадания снаряда в здание Николаевской областной государственной администрации выросло до 28 человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.



Также он сообщил, что в здании обладминистрации погиб переговорщик, который вел переговоры о сдаче оккупантами оружия, если будет жесткая команда.



«Теперь нет человека, а команда будет», - сообщил Ким.

29 марта около 8:45 в ходе обстрела Николаева российскими оккупантами один из снарядов попал в девятиэтажное административное здание обладминистрации. Произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения. Кроме погибших, сообщалось о 33 пострадавших.