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Российское ТВ рассказало о планах оккупантов закрепиться под Киевом

01 апреля 2022, 13:41

Российское ТВ рассказало о планах оккупантов закрепиться под Киевом

Российские войска проводят «зачистку» населенных пунктов в Киевской области, чтобы закрепиться на этих позициях. Об этом в сообщении телеканала «Звезда» Минобороны РФ рассказывает командир одного из подразделений морской пехоты Алексей Шабулин.

В материале «Звезды» также сказано, что российские войска взяли под свой контроль «территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву, общей протяженностью пять километров».

30 марта в Минобороны РФ заявили о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях и плановой перегруппировке российских войск для завершения «спецоперации» на Донбассе.

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