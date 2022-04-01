Российское ТВ рассказало о планах оккупантов закрепиться под Киевом

Российские войска проводят «зачистку» населенных пунктов в Киевской области, чтобы закрепиться на этих позициях. Об этом в сообщении телеканала «Звезда» Минобороны РФ рассказывает командир одного из подразделений морской пехоты Алексей Шабулин.



В материале «Звезды» также сказано, что российские войска взяли под свой контроль «территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву, общей протяженностью пять километров».



30 марта в Минобороны РФ заявили о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях и плановой перегруппировке российских войск для завершения «спецоперации» на Донбассе.