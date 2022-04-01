«ДНР» заявила о 72 погибших жителях за время российско-украинской войны

С начала обострения конфликта на Донбассе в середине февраля и последующего российского вторжения на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли 72 мирных жителей. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Ранения различной степени тяжести получили 907 мирных жителя, 610 — с недавно захваченных российскими силами территорий Донецкой области, в том числе 59 детей.



Утверждается, что в указанный период вследствие обстрелов повреждены 1857 жилых домостроений, 481 объект гражданской инфраструктуры, 252 автомобиля.

На подконтрольной Украине части Донецкой области предварительно известно о 137 убитых мирны жителях и 660 раненых. При этом точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.