В Белгороде на нефтебазе «Роснефти» вспыхнул крупный пожар

В Белгороде утром в пятницу, 1 апреля, начался крупный пожар на нефтебазе, принадлежащей «Роснефти». Об этом сообщает российское издание «РИА Новости».



По сообщениям российских интернет-СМИ, на нефтебазе горят уже восемь резервуаров с топливом объемом 2000 кубометров каждый, есть угроза перехода огня на восемь других резервуаров. Жертв, по предварительным данным, нет. Жители трех близлежащих улиц - Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова - эвакуированы, их временно размещают в «Белгород Арене».



Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар вспыхнул в результате ракетных ударов и обвинил в этом Вооруженные силы Украины.



Украина пока не прокомментировала случившееся.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.



Он отказался оценивать причины якобы украинского авиаудара по нефтебазе – мол, этим должны заниматься силовые ведомства, а не администрация президента.