ВСУ возобновили контроль над частью населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях

Подразделения Вооруженных сил Украины восстановили контроль над 29 населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



В частности, на Полесском направлении ВСУ восстановили контроль над пгт Дымер, селами Демидов, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Глебовка, Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Жовтневое Вышгородского района, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка Бучанского района.



На Северском направлении подразделения ВСУ взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик Броварского района Киевской области. Также восстановлен контроль над селами Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Сальное, Софиевка, Гавриловка Нежинского района, Бажановка, Шняковка Прилуцкого района, Владимировка Черниговской области.



На Донецком направлении российские войска, по сообщению Генштаба ВСУ, продолжают осуществлять огневое влияние и штурмовые действия на отдельных направлениях. Продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.